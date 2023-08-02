Федоренко Кузьма Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1911
Сын: Федоренко Анатолий Кузьмич
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федоренко Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Георгий Кузьмич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Григорий Кузьмич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
Неизвестно