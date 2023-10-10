Федоренко (Карая) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения28.02.1912
Дата смерти02.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912
Отец: Карый Филипп Игнатьевич
Мать: Карая Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
13.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоренко Анатолий Кузьмич
Рождение ребёнка
19.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоренко Анатолий Кузьмич
Смерть
02.02.1992
Похороны
Неизвестно