Карая (Гальченко) Ксения Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карая (Гальченко) Ксения Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1894

Дата смерти

02.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карый Филипп Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.02.1912

Дочь: Федоренко (Карая) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
?.02.1914

Дочь: Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Карый Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.10.1918

Дочь: (Карый) Вера Филипповна

Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.08.1921

Сын: Карый / Карий / Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.10.1927

Сын: Карый Николай Филиппович

Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.04.1930

Сын: Карый Семен Филиппович

Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
02.07.1979

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