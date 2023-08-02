Карая (Гальченко) Ксения Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1894
Дата смерти02.07.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1912
Дочь: Федоренко (Карая) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
?.02.1914
Дочь: Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
11.10.1918
Дочь: (Карый) Вера Филипповна
Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.08.1921
Сын: Карый / Карий / Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.10.1927
Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.04.1930
Отец ребёнка: Карый Филипп Игнатьевич
Смерть
02.07.1979