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Пьянков Андриян Дмитриевич

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Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Пьянков Димитрий Сергеевич

Мать: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
приемный сын незаконорожденный Козьминых
Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Пьянкова Евдокия Михайловна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1903

Сын: Пьянков Николай Адриянович

Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Михайловна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.01.1905

Дочь: Мария Андрияновна

Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Михайловна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: Евдокия Андриановна

Мать ребёнка: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.06.1917

Сын: Пьянков Андрей Андрианович

Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Михайловна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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