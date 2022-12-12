Пьянков Андриян Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Пьянков Димитрий Сергеевич
Мать: не указана
приемный сын незаконорожденный Козьминых
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
02.12.1903
Сын: Пьянков Николай Адриянович
Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
15.01.1905
Дочь: Мария Андрияновна
Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: Евдокия Андриановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1917
Сын: Пьянков Андрей Андрианович
Мать ребёнка: Пьянкова Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно