Пьянкова (Асанова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Асанова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
солдатская дочь
Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Пьянков Андриян Дмитриевич

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1903

Сын: Пьянков Николай Адриянович

Отец ребёнка: Пьянков Андриян Дмитриевич

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.01.1905

Дочь: Мария Андрияновна

Отец ребёнка: Пьянков Андриян Дмитриевич

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.06.1917

Сын: Пьянков Андрей Андрианович

Отец ребёнка: Пьянков Андриян Дмитриевич

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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