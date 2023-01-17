Пьянкова (Асанова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
солдатская дочь
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
02.12.1903
Сын: Пьянков Николай Адриянович
Отец ребёнка: Пьянков Андриян Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.01.1905
Дочь: Мария Андрияновна
Отец ребёнка: Пьянков Андриян Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.06.1917
Сын: Пьянков Андрей Андрианович
Отец ребёнка: Пьянков Андриян Дмитриевич
Смерть
Неизвестно