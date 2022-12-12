Пьянков Димитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Пьянков Андриян Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
приемный сын незаконорожденный Козьминых
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьянкова Васса Антониева
Военная служба
Неизвестно
унтер офицер
Смерть
Неизвестно