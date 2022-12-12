Пьянков Димитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянков Димитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Пьянков Андриян Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
приемный сын незаконорожденный Козьминых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянкова Васса Антониева

Военная служба
Неизвестно
унтер офицер
Смерть
Неизвестно
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