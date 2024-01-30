Стефаненко Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефаненко Валентина Сергеевна

Стефаненко Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перваков Сергей Тимофеевич

Мать: Первакова Раиса

Рождение ребёнка
26.12.969

Дочь: Сулейменова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Стефаненко Юрий

Рождение ребёнка
13.01.1971

Дочь: Иванова Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Стефаненко Юрий

Рождение ребёнка
24.08.1976

Дочь: Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Баринов Лев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.