Стефаненко Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перваков Сергей Тимофеевич
Мать: Первакова Раиса
Рождение ребёнка
26.12.969
Дочь: Сулейменова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Стефаненко Юрий
Рождение ребёнка
13.01.1971
Дочь: Иванова Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Стефаненко Юрий
Рождение ребёнка
24.08.1976
Дочь: Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Баринов Лев