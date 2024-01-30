Стефаненко Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.969
Дочь: Сулейменова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Стефаненко Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
13.01.1971
Дочь: Иванова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Стефаненко Валентина Сергеевна
Смерть
Неизвестно