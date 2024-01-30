Стефаненко Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефаненко Юрий

Стефаненко Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.969

Дочь: Сулейменова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Стефаненко Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
13.01.1971

Дочь: Иванова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Стефаненко Валентина Сергеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.