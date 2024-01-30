Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1976
Отец: Баринов Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.07.2000
Сын: Кашин Даниил Юрьевич
Отец ребёнка: Кашин Юрий Сергеевич