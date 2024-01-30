Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Стефаненко) Ольга Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1976

Отец: Баринов Лев

Мать: Стефаненко Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
28.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашин Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
12.07.2000

Сын: Кашин Даниил Юрьевич

Отец ребёнка: Кашин Юрий Сергеевич

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