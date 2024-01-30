Сулейменова Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.969
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.969
Отец: Стефаненко Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейменов Данияр Кайратович
Отец ребёнка: Сулейменов Кайрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейменов Тимур Кайратович
Отец ребёнка: Сулейменов Кайрат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулейменов Кайрат
Рождение ребёнка
01.03.1995
Сын: Сулейменов Рустам Кайратович
Отец ребёнка: Сулейменов Кайрат
Рождение ребёнка
06.04.1996
Дочь: Сулейменова Айжана Кайратовна
Отец ребёнка: Сулейменов Кайрат