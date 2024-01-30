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Сулейменова Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.969

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.969

Отец: Стефаненко Юрий

Мать: Стефаненко Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейменов Данияр Кайратович

Отец ребёнка: Сулейменов Кайрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейменов Тимур Кайратович

Отец ребёнка: Сулейменов Кайрат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейменов Кайрат

Рождение ребёнка
01.03.1995

Сын: Сулейменов Рустам Кайратович

Отец ребёнка: Сулейменов Кайрат

Рождение ребёнка
06.04.1996

Дочь: Сулейменова Айжана Кайратовна

Отец ребёнка: Сулейменов Кайрат

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