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Перваков Сергей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перваков Тимофей Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первакова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Первакова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубодел Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Первакова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перваков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Первакова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перваков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Первакова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефаненко Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Первакова Раиса

Смерть
Неизвестно

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