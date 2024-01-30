Перваков Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перваков Тимофей Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первакова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первакова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Первакова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубодел Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Первакова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перваков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Первакова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перваков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Первакова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефаненко Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Первакова Раиса
Смерть
Неизвестно