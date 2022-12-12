Багаев Вавил Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Багаев Елисей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1704 и 1707
Мать ребёнка: Евфимия Зотовна
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1708
Мать ребёнка: Евфимия Зотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1706
Мать ребёнка: Евфимия Зотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1707
Мать ребёнка: Евфимия Зотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1711
Мать ребёнка: Евфимия Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Зотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно