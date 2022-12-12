Багаев Вавил Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаев Вавил Елисеевич

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Место рождения

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1678 г.р.

Дети

Между 1704 и 1707 г.р.
Между 1705 и 1708 г.р.
Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1707 г.р.
Вычислено 1711 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Багаев Елисей Иванович

Мать: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1704 и 1707

Сын: Багаев Аникий Вавилович

Мать ребёнка: Евфимия Зотовна

Рождение ребёнка
Между 1705 и 1708

Сын: Багаев Кирилл Вавилович

Мать ребёнка: Евфимия Зотовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1706

Сын: Багаев Иван Вавилович

Мать ребёнка: Евфимия Зотовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1707

Сын: Багаев Козма Вавилович

Мать ребёнка: Евфимия Зотовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1711

Сын: Багаев Назар Вавилович

Мать ребёнка: Евфимия Зотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Зотовна

Место жительства
Неизвестно
Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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