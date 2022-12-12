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Багаев Кирилл Вавилович

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Место рождения

Вальчихины

Дата рождения

Между 1705 и 1708

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

1678 г.р.

Дети

Вычислено 1727 г.р.
Между 1732 и 1734 г.р.
Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1742 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1705 и 1708

Отец: Багаев Вавил Елисеевич

Мать: Евфимия Зотовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1727

Сын: Багаев Кирилл Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Малая Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1734

Сын: Багаев Яков Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Малая Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Сын: Багаев Никифор Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Малая Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Багаев Пётр Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Малая Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Сын: Багаев Семён Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Малая Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
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