Багаев Кирилл Вавилович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1705 и 1708
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1705 и 1708
Отец: Багаев Вавил Елисеевич
Мать: Евфимия Зотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Сын: Багаев Никифор Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1750