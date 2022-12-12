Евфимия Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Зот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1704 и 1707
Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1708
Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1706
Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1707
Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1711
Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно