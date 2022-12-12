Евфимия Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Зотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Между 1704 и 1707 г.р.
Между 1705 и 1708 г.р.
Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1707 г.р.
Вычислено 1711 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Зот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1704 и 1707

Сын: Багаев Аникий Вавилович

Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич

Рождение ребёнка
Между 1705 и 1708

Сын: Багаев Кирилл Вавилович

Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1706

Сын: Багаев Иван Вавилович

Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1707

Сын: Багаев Козма Вавилович

Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1711

Сын: Багаев Назар Вавилович

Отец ребёнка: Багаев Вавил Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаев Вавил Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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