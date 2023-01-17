Багаев Яков Кириллович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1732 и 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1734
Отец: Багаев Кирилл Вавилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1751
Мать ребёнка: Багаева Параскева Харламовна
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1759
Мать ребёнка: Багаева Параскева Харламовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно