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Багаев Яков Кириллович

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Место рождения

Малая Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1732 и 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1705 и 1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1731 и 1733 г.р.

Дети

Между 1749 и 1751 г.р.
Между 1757 и 1759 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1734

Отец: Багаев Кирилл Вавилович

Мать: не указана

Малая Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1751

Сын: Багаев Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Багаева Параскева Харламовна

Созыкины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1759

Сын: Багаев Сидор Яковлевич

Мать ребёнка: Багаева Параскева Харламовна

Созыкины, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаева Параскева Харламовна

Смерть
Неизвестно
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