Багаева (Перевалова) Параскева Харламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагаева (Перевалова) Параскева Харламовна

Багаева (Перевалова) Параскева Харламовна

avatar

Место рождения

Созыкины, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1731 и 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1732 и 1734 г.р.

Дети

Между 1749 и 1751 г.р.
Между 1757 и 1759 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1733

Отец: Перевалов Харлам

Мать: не указана

Созыкины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1751

Сын: Багаев Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Багаев Яков Кириллович

Созыкины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1759

Сын: Багаев Сидор Яковлевич

Отец ребёнка: Багаев Яков Кириллович

Созыкины, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаев Яков Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close