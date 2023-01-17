Багаева (Перевалова) Параскева Харламовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1731 и 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1733
Отец: Перевалов Харлам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1751
Отец ребёнка: Багаев Яков Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1759
Отец ребёнка: Багаев Яков Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно