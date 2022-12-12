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Багаев Елисей Иванович

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Место рождения

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1640

Отец: Багаев Иван Иванович

Мать: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1668

Сын: Багаев Андрей Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1670 и 1672

Сын: Багаев Герасим Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Багаев Вавил Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1687 и 1689

Сын: Багаев Евтихий Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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