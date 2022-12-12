Багаев Елисей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1640
Отец: Багаев Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1668
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1670 и 1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1687 и 1689
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно