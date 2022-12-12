Багаев Герасим Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1670 и 1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1670 и 1672
Отец: Багаев Елисей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1705
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1716
Сын: Багаев Игнатей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1718
Сын: Багаев Епимах Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Исаковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно