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Багаев Герасим Елисеевич

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Место рождения

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1670 и 1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1670 и 1672

Отец: Багаев Елисей Иванович

Мать: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1705

Сын: Багаев Семен Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1716

Сын: Багаев Игнатей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1718

Сын: Багаев Епимах Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Исаковна

Место жительства
Неизвестно
Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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