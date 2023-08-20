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Тохветулла Калимуллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Калимулла Аднагулов

Мать: Хуббиниса Абдуллина

Рождение ребёнка
08.02.1851

Сын: Гайнислам Тухватуллин

Мать ребёнка: Фахраниса Фахриндинова

Рождение ребёнка
23.04.1854

Сын: Денислам Тухватуллин

Мать ребёнка: Фахраниса Фахриндинова

Бешевлярово, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1857

Сын: Гайнитдин Тухватуллин

Мать ребёнка: Фахраниса Фахриндинова

Смерть
Неизвестно
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