Тохветулла Калимуллин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Калимулла Аднагулов
Мать: Хуббиниса Абдуллина
Рождение ребёнка
08.02.1851
Мать ребёнка: Фахраниса Фахриндинова
Рождение ребёнка
23.04.1854
Сын: Денислам Тухватуллин
Мать ребёнка: Фахраниса Фахриндинова
Бешевлярово, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1857
Мать ребёнка: Фахраниса Фахриндинова
Смерть
Неизвестно