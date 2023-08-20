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Калимулла Аднагулов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Аднагул Ильясов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Тохветулла Калимуллин

Мать ребёнка: Хуббиниса Абдуллина

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ибетулла Калимуллин

Мать ребёнка: Хуббиниса Абдуллина

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гульзада Калимуллина

Мать ребёнка: Хуббиниса Абдуллина

Рождение ребёнка
1849

Сын: Абдулфаттах Калимуллин

Мать ребёнка: Хуббиниса Абдуллина

Смерть
Неизвестно
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