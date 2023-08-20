Калимулла Аднагулов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Аднагул Ильясов
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Хуббиниса Абдуллина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ибетулла Калимуллин
Мать ребёнка: Хуббиниса Абдуллина
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гульзада Калимуллина
Мать ребёнка: Хуббиниса Абдуллина
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Хуббиниса Абдуллина
Смерть
Неизвестно