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Хуббиниса Абдуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Тохветулла Калимуллин

Отец ребёнка: Калимулла Аднагулов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ибетулла Калимуллин

Отец ребёнка: Калимулла Аднагулов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гульзада Калимуллина

Отец ребёнка: Калимулла Аднагулов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Абдулфаттах Калимуллин

Отец ребёнка: Калимулла Аднагулов

Смерть
Неизвестно
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