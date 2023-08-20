Хуббиниса Абдуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Калимулла Аднагулов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ибетулла Калимуллин
Отец ребёнка: Калимулла Аднагулов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гульзада Калимуллина
Отец ребёнка: Калимулла Аднагулов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Калимулла Аднагулов
Смерть
Неизвестно