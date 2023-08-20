Фахраниса Фахриндинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахраниса Фахриндинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1851

Сын: Гайнислам Тухватуллин

Отец ребёнка: Тохветулла Калимуллин

Рождение ребёнка
23.04.1854

Сын: Денислам Тухватуллин

Отец ребёнка: Тохветулла Калимуллин

Бешевлярово, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1857

Сын: Гайнитдин Тухватуллин

Отец ребёнка: Тохветулла Калимуллин

Смерть
Неизвестно
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