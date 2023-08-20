Фахраниса Фахриндинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1851
Отец ребёнка: Тохветулла Калимуллин
Рождение ребёнка
23.04.1854
Сын: Денислам Тухватуллин
Отец ребёнка: Тохветулла Калимуллин
Бешевлярово, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1857
Отец ребёнка: Тохветулла Калимуллин
Смерть
Неизвестно