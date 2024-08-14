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Спицина Наталия Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

06.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсюкова(Спицина) (Спицина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спицина(Бедарёва) (Спицин) Татьяна (Таисия) Михайловна

Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спицин Димитрий Михайлович

Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1908

Сын: Спицин Роман Михайлович

Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1911

Дочь: Шабалина(Спицина) (Спицина) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Спицин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
10.09.1926

Сын: Спицин Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Спицин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич

Смерть
06.05.1957
Причина смерти: Кровоизлияние головного мозга
Похороны
Неизвестно

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