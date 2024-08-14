Спицина Наталия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти06.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсюкова(Спицина) (Спицина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спицина(Бедарёва) (Спицин) Татьяна (Таисия) Михайловна
Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спицин Димитрий Михайлович
Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1908
Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1911
Дочь: Шабалина(Спицина) (Спицина) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Спицин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.09.1926
Сын: Спицин Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Спицин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Спицин Михаил Васильевич
Смерть
06.05.1957
Причина смерти: Кровоизлияние головного мозга
Похороны
Неизвестно