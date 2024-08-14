?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Осиповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камбалина) Ольга Осиповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Спицина Наталия Осиповна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно