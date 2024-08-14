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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Осиповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камбалина) Ольга Осиповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Спицина Наталия Осиповна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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