Спицин Валентин Михайлович
Место рожденияНовосибирская обл., Прокопьевский р-н, д. Спиченково
Дата рождения10.09.1926
Дата смерти13.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926
Отец: Спицин Михаил Васильевич
Мать: Спицина Наталия Осиповна
Рождение ребёнка
06.08.1949
Сын: Спицин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Спицина(Пилипенко) (Пилипенко) Анастасия (Таисия) Николаевна
Бракосочетание
22.09.1949
Смерть
13.04.2005
Причина смерти: Церебро-васкулярная болезнь
Похороны
Неизвестно