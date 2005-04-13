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Спицин Валентин Михайлович

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Место рождения

Новосибирская обл., Прокопьевский р-н, д. Спиченково

Дата рождения

10.09.1926

Дата смерти

13.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926

Отец: Спицин Михаил Васильевич

Мать: Спицина Наталия Осиповна

Рождение ребёнка
06.08.1949

Сын: Спицин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Спицина(Пилипенко) (Пилипенко) Анастасия (Таисия) Николаевна

Бракосочетание
22.09.1949

Жена: Спицина(Пилипенко) (Пилипенко) Анастасия (Таисия) Николаевна

Смерть
13.04.2005
Причина смерти: Церебро-васкулярная болезнь
Похороны
Неизвестно

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