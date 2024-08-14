Спицин Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицин Роман Михайлович

Спицин Роман Михайлович

avatar

Место рождения

Новосибирская обл., Прокопьевский р-н, д. Спиченково(Спицино)

Дата рождения

10.01.1908

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1908

Отец: Спицин Михаил Васильевич

Мать: Спицина Наталия Осиповна

Рождение ребёнка
17.06.1934

Дочь: Васильева(Спицина) (Спицин) Галина Романовна

Мать ребёнка: Зырьянова(Спицина) Анна Александровна

Рождение ребёнка
03.06.1937

Сын: Спицин Юрий Романович

Мать ребёнка: Зырьянова(Спицина) Анна Александровна

Рождение ребёнка
15.08.1946

Сын: Спицин Владимир Романович

Мать ребёнка: Зырьянова(Спицина) Анна Александровна

Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.