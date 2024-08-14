Спицин Роман Михайлович
Место рожденияНовосибирская обл., Прокопьевский р-н, д. Спиченково(Спицино)
Дата рождения10.01.1908
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1908
Отец: Спицин Михаил Васильевич
Мать: Спицина Наталия Осиповна
Рождение ребёнка
17.06.1934
Рождение ребёнка
03.06.1937
Мать ребёнка: Зырьянова(Спицина) Анна Александровна
Рождение ребёнка
15.08.1946
Сын: Спицин Владимир Романович
Мать ребёнка: Зырьянова(Спицина) Анна Александровна
Смерть
1987