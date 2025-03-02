Спицина (Зырьянова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1934
Дочь: Васильева (Спицин) Галина Романовна
Отец ребёнка: Спицин Роман Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спицин Роман Михайлович
Рождение ребёнка
15.08.1946
Сын: Спицин Владимир Романович
Отец ребёнка: Спицин Роман Михайлович