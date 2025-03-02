Спицина (Зырьянова) Анна Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Спицина (Зырьянова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1934

Дочь: Васильева (Спицин) Галина Романовна

Отец ребёнка: Спицин Роман Михайлович

Рождение ребёнка
03.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спицин Роман Михайлович

Рождение ребёнка
15.08.1946

Сын: Спицин Владимир Романович

Отец ребёнка: Спицин Роман Михайлович

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