Шабалина(Спицина) (Спицина) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина(Спицина) (Спицина) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1911

Отец: Спицин Михаил Васильевич

Мать: Спицина Наталия Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шабалин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Шабалин Дмитрий

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Васильева Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шабалин Дмитрий

Рождение ребёнка
17.02.1949

Дочь: Коренкова (Шабалина) Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Шабалин Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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