Шабалина(Спицина) (Спицина) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1911
Отец: Спицин Михаил Васильевич
Мать: Спицина Наталия Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабалин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Шабалин Дмитрий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Васильева Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шабалин Дмитрий
Рождение ребёнка
17.02.1949
Дочь: Коренкова (Шабалина) Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Шабалин Дмитрий
Смерть
Неизвестно