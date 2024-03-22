Большаченко (Васечко) Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаченко (Васечко) Наталья Филипповна

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Васечко Филипп Васильевич

Мать: Васечко Агафья Самуйловна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Большаченко Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Большаченко Матвей Никифорович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1872 ст.

Сын: Большаченко Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Большаченко Матвей Никифорович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись №4 январь 20(23) 1872 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова крестьянин собственник Егор Никифоров и деревни Житникова крестьянка Матрёна Максимова.
Рождение ребёнка
16.05.1875 ст.

Дочь: Большаченко Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Большаченко Матвей Никифорович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1882 ст.

Сын: Большаченко Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Большаченко Матвей Никифорович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаченко Матвей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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