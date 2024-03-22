Большаченко (Васечко) Наталья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Большаченко Филипп Матвеевич
Отец ребёнка: Большаченко Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
20.01.1872 ст.
Сын: Большаченко Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Большаченко Матвей Никифорович
Запись №4 январь 20(23) 1872 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова крестьянин собственник Егор Никифоров и деревни Житникова крестьянка Матрёна Максимова.
Рождение ребёнка
16.05.1875 ст.
Дочь: Большаченко Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Большаченко Матвей Никифорович
Рождение ребёнка
12.11.1882 ст.
Сын: Большаченко Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Большаченко Матвей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно