Васечко Агафья Самуйловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина (Васечко) Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Васечко Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Большаченко (Васечко) Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Васечко Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Васечко Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Васечко Никифор Филиппович
Отец ребёнка: Васечко Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно