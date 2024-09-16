Васечко Агафья Самуйловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечко Агафья Самуйловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Васечко) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Васечко Филипп Васильевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васечко Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Большаченко (Васечко) Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Васечко Филипп Васильевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Васечко Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Васечко Филипп Васильевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Васечко Никифор Филиппович

Отец ребёнка: Васечко Филипп Васильевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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