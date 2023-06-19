Васечко Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасечко Филипп Васильевич

Васечко Филипп Васильевич

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

25.01.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Большаченко Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Васечко Агафья Самуйловна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Васечко Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Васечко Илья Филиппович

Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1872 ст.

Сын: Васечко Лев Филиппович

Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.06.1876 ст.

Сын: Васечко Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1879 ст.

Сын: Васечко Трофим Филиппович

Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.07.1881 ст.

Сын: Васечко Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Васечко Агафья Самуйловна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васечко Прасковья Минаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васечко Агафья Самуйловна

Смерть
25.01.1900 ст.
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область