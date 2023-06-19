Васечко Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти25.01.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Большаченко Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Васечко Агафья Самуйловна
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
17.02.1872 ст.
Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
30.06.1876 ст.
Сын: Васечко Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
16.03.1879 ст.
Сын: Васечко Трофим Филиппович
Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
18.07.1881 ст.
Сын: Васечко Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Васечко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Васечко Агафья Самуйловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1900 ст.