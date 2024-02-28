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Васечко Григорий Филиппович

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.07.1881 ст.

Дата смерти

13.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1881 ст.

Отец: Васечко Филипп Васильевич

Мать: Васечко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.

Дочь: Васечко Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Васечко Татьяна Моисеевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1911 ст.

Сын: Васечко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Васечко Татьяна Моисеевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.

Сын: Васечко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Васечко Татьяна Моисеевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васечко Татьяна Моисеевна

Смерть
13.01.1961
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