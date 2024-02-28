Васечко Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рождения18.07.1881 ст.
Дата смерти13.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1881 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.
Дочь: Васечко Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Васечко Татьяна Моисеевна
Рождение ребёнка
16.09.1911 ст.
Сын: Васечко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Васечко Татьяна Моисеевна
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Васечко Татьяна Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1961