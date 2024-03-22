Васечко (Маслобоева) Татьяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечко (Маслобоева) Татьяна Моисеевна

Место рождения

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.01.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887 ст.

Отец: Маслобоев Моисей Кузьмич

Мать: Маслобоева Анна Егоровна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.

Дочь: Васечко Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Васечко Григорий Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1911 ст.

Сын: Васечко Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Васечко Григорий Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.

Сын: Васечко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Васечко Григорий Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васечко Григорий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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