Васечко (Маслобоева) Татьяна Моисеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887 ст.
Отец: Маслобоев Моисей Кузьмич
Мать: Маслобоева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.
Дочь: Васечко Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Васечко Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
16.09.1911 ст.
Сын: Васечко Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Васечко Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Васечко Григорий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно