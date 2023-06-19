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Васечко Трофим Филиппович

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.03.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1879 ст.

Отец: Васечко Филипп Васильевич

Мать: Васечко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Васечко Пелагея Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1902 ст.

Дочь: Васечко Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Васечко Пелагея Васильевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.

Сын: Васечко Александр Трофимович

Мать ребёнка: Васечко Пелагея Васильевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1908 ст.

Сын: Васечко Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Васечко Пелагея Васильевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.

Сын: Васечко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Васечко Пелагея Васильевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно