Васечко Трофим Филиппович
Место рождения
Дата рождения16.03.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1879 ст.
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1902 ст.
Дочь: Васечко Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Васечко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.
Сын: Васечко Александр Трофимович
Мать ребёнка: Васечко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1908 ст.
Мать ребёнка: Васечко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.
Мать ребёнка: Васечко Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно