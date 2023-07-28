Васечко (Сизова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1880 ст.
Дата смерти09.10.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1880 ст.
Отец: Сизов Василий Иванович
Мать: Сизова Варвара Романовна
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1902 ст.
Дочь: Васечко Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Васечко Трофим Филиппович
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.
Сын: Васечко Александр Трофимович
Отец ребёнка: Васечко Трофим Филиппович
Рождение ребёнка
22.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Васечко Трофим Филиппович
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.
Отец ребёнка: Васечко Трофим Филиппович
Смерть
09.10.1959