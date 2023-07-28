Васечко (Сизова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечко (Сизова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.10.1880 ст.

Дата смерти

09.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1880 ст.

Отец: Сизов Василий Иванович

Мать: Сизова Варвара Романовна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Васечко Трофим Филиппович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1902 ст.

Дочь: Васечко Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Васечко Трофим Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.

Сын: Васечко Александр Трофимович

Отец ребёнка: Васечко Трофим Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1908 ст.

Сын: Васечко Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Васечко Трофим Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.

Сын: Васечко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Васечко Трофим Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.10.1959