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Большаченко Михаил Матвеевич

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.11.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1882 ст.

Отец: Большаченко Матвей Никифорович

Мать: Большаченко Наталья Филипповна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1911 ст.

Жена: Большаченко Пелагея Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1912 ст.

Дочь: Большаченко Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Большаченко Пелагея Васильевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.

Сын: Большаченко Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Большаченко Пелагея Васильевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно