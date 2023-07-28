Большаченко Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1882 ст.
Бракосочетание
24.01.1911 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1912 ст.
Дочь: Большаченко Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Большаченко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.
Сын: Большаченко Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Большаченко Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно