Зипир Ксения Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1873
Сын: Зипир Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
30.10.1878
Дочь: (Зипир) Екатерина Николаевич
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
02.06.1881
Сын: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
09.08.1883
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
07.02.1886
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
29.07.1888
Дочь: (Зипир) КириакияДмитриевна
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
06.07.1890
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1975
Дочь: (Зипир) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович
Смерть
Неизвестно