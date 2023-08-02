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Зипир Ксения Пантелеймоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зипир Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
04.03.1873

Сын: Зипир Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
30.10.1878

Дочь: (Зипир) Екатерина Николаевич

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
02.06.1881

Сын: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
09.08.1883

Сын: Зипир Савва Дмитриевич

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
07.02.1886

Сын: Зипир Савва Дмитриевич

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: (Зипир) КириакияДмитриевна

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Зипир Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
20.08.1975

Дочь: (Зипир) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно

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