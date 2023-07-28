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Зипир Дмитрий Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1846

Дата смерти

14.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Зипир Федор Георгиевич

Мать: Елизавета Харлампиевна

Бракосочетание
26.10.1869

Жена: Зипир Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
04.03.1873

Сын: Зипир Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
30.10.1878

Дочь: Екатерина Николаевич

Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зипир Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
02.06.1881

Сын: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
09.08.1883

Сын: Зипир Савва Дмитриевич

Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
07.02.1886

Сын: Зипир Савва Дмитриевич

Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: КириакияДмитриевна

Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Зипир Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
20.08.1975

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Смерть
14.06.1903