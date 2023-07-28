Зипир Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти14.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Зипир Федор Георгиевич
Мать: Елизавета Харлампиевна
Бракосочетание
26.10.1869
Жена: Зипир Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
04.03.1873
Сын: Зипир Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
30.10.1878
Дочь: Екатерина Николаевич
Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зипир Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
02.06.1881
Сын: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
09.08.1883
Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
07.02.1886
Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
29.07.1888
Дочь: КириакияДмитриевна
Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
06.07.1890
Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
20.08.1975
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Зипир Ксения Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1903