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Зипир Савва Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1886

Отец: Зипир Дмитрий Федорович

Мать: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зипир Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: (Зипир) Вера Саввична

Мать ребёнка: Зипир Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Зипир Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Зипир Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Зипир) Елизавета Саввична

Мать ребёнка: Зипир Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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