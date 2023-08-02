Зипир Савва Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: (Зипир) Вера Саввична
Мать ребёнка: Зипир Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
30.07.1911
Сын: Зипир Дмитрий Саввич
Мать ребёнка: Зипир Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Зипир) Елизавета Саввична
Мать ребёнка: Зипир Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно