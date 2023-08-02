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Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1881

Отец: Зипир Дмитрий Федорович

Мать: Зипир Ксения Пантелеймоновна

Бракосочетание
05.02.1902

Жена: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1903

Сын: Зипир Федор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1904

Дочь: (Зипир) Любовь Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1906

Дочь: (Зипир) Мария Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1907

Дочь: (Зипир) Анастасия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: (Зипир) Ксения Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна

Бракосочетание
03.11.1913

Жена: Зипир (Сараджа) Александра Трифоновна

Смерть
Неизвестно

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