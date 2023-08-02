Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1881
Бракосочетание
05.02.1902
Рождение ребёнка
29.01.1903
Сын: Зипир Федор Пантелеймонович
Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1904
Дочь: (Зипир) Любовь Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1906
Дочь: (Зипир) Мария Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1907
Дочь: (Зипир) Анастасия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: (Зипир) Ксения Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна
Бракосочетание
03.11.1913
Смерть
Неизвестно