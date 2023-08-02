Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиОколо 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
05.02.1902
Рождение ребёнка
29.01.1903
Сын: Зипир Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.08.1904
Дочь: (Зипир) Любовь Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.07.1906
Дочь: (Зипир) Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.12.1907
Дочь: (Зипир) Анастасия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: (Зипир) Ксения Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Смерть
Около 1912