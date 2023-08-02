Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1882

Дата смерти

Около 1912

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Зипир Иван Серафимович

Мать: Зипир (Купкуне) Мария Трифоновна

Бракосочетание
05.02.1902

Муж: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.01.1903

Сын: Зипир Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.08.1904

Дочь: (Зипир) Любовь Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.07.1906

Дочь: (Зипир) Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.12.1907

Дочь: (Зипир) Анастасия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: (Зипир) Ксения Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Смерть
Около 1912

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