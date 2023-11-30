Зипир (Купкуне) Мария Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Купкуне) Мария Трифоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1882

Муж: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Зипир Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
18.05.1883

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Зипир Николай Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
11.06.1887

Сын: Зипир Федор Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
23.09.1888

Сын: Зипир Илья Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
13.07.1890

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
09.03.1896

Сын: Зипир Трифон Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
06.06.1898

Сын: Зипир Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
22.09.1900

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Рождение ребёнка
22.01.1906

Сын: Зипир Григорий Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович

Смерть
Неизвестно
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