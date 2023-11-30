Зипир (Купкуне) Мария Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1882
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Зипир Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
18.05.1883
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
01.06.1884
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
11.06.1887
Сын: Зипир Федор Иванович
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
23.09.1888
Сын: Зипир Илья Иванович
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
13.07.1890
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
09.03.1896
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
06.06.1898
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
22.09.1900
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Рождение ребёнка
22.01.1906
Отец ребёнка: Зипир Иван Серафимович
Смерть
Неизвестно