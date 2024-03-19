Зипир Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения23.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1888
Отец: Зипир Иван Серафимович
Мать: Зипир Мария Трифоновна
Бракосочетание
26.04.1909
Жена: Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
23.04.1910
Сын: Зипир Георгий Ильич
Мать ребёнка: Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: София Ильинична
Мать ребёнка: Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Елизавета Константиновна
Смерть
Неизвестно