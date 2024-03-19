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Зипир Илья Иванович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1888

Отец: Зипир Иван Серафимович

Мать: Зипир Мария Трифоновна

Бракосочетание
26.04.1909

Жена: Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Зипир Георгий Ильич

Мать ребёнка: Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: София Ильинична

Мать ребёнка: Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Елизавета Константиновна

Смерть
Неизвестно
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