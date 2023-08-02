(Парпула) Елизавета Константиновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1909
Муж: Зипир Илья Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1910
Сын: Зипир Георгий Ильич
Отец ребёнка: Зипир Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: (Зипир) София Ильинична
Отец ребёнка: Зипир Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: (Зипир) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Зипир Илья Иванович
Смерть
Неизвестно