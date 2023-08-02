(Парпула) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Парпула) Елизавета Константиновна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1909

Муж: Зипир Илья Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Зипир Георгий Ильич

Отец ребёнка: Зипир Илья Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: (Зипир) София Ильинична

Отец ребёнка: Зипир Илья Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: (Зипир) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Зипир Илья Иванович

Смерть
Неизвестно

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