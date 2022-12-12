Шнякова (Моисеева) Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Моисеев Сергей Иванов
Мать: Моисеева Гликерия Ильина
Крещение
1878
Бракосочетание
1896
Муж: Шняков Борис Евсеев
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шняков Борис Евсеев
Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд Самарская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шняков Терентий Борисович
Отец ребёнка: Шняков Борис Евсеев
Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно