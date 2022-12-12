Шнякова (Моисеева) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнякова (Моисеева) Любовь Сергеевна

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Моисеев Сергей Иванов

Мать: Моисеева Гликерия Ильина

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
1878
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1896

Муж: Шняков Борис Евсеев

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шняков Иван Борисович

Отец ребёнка: Шняков Борис Евсеев

Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд Самарская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шняков Терентий Борисович

Отец ребёнка: Шняков Борис Евсеев

Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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