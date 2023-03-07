Шняков Иван Борисович
Место рожденияНовотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд Самарская губерния
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
1901
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1901
Отец: Шняков Борис Евсеев
Мать: Шнякова Любовь Сергеевна
Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно