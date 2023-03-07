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Шняков Иван Борисович

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Место рождения

Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд Самарская губерния

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
1901
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1901

Отец: Шняков Борис Евсеев

Мать: Шнякова Любовь Сергеевна

Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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