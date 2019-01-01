село Ключи, село Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Ключи

Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1405Ключи, с. вл.при безымянных ключах.301051250229Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Ключевская волость
689. Ключи, село бывшее владельческое, дворов 100, жителей 597, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Ключевская волость
С. Ключи. Б. помещ. Рус. Прав.3331Пруд20235165446471

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Ключевская волость
село Ключи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Грачевский район
72305Ключисело52°57'с.ш.52°45'в.д.N-39-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Грачёвский муниципальный район, Сельское поселение Ключевский сельсовет
53615410101с Ключисело
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