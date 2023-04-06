Моисеева (Борминская) Гликерия Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
1874
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шнякова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Моисеев Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Моисеев Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лобанова Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Моисеев Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Моисеев Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно