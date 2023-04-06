Моисеева (Борминская) Гликерия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Борминская) Гликерия Ильина

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Борминский Илья Петров

Мать: Борминская Матрена Яковлева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1874

Муж: Моисеев Сергей Иванов

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шнякова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Моисеев Сергей Иванов

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Моисеев Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Моисеев Сергей Иванов

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лобанова Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Моисеев Сергей Иванов

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Моисеев Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Моисеев Сергей Иванов

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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