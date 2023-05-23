Тарабукин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Тарабукин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
26.08.1905 ст.
Сын: Тарабукин Александр Александрович
Мать ребёнка: Тарабукина Елизавета Степановна
Фонд №16И, опись №2, дело №242, стр. 321
Рождение ребёнка
24.05.1906 ст.
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Тарабукина Елизавета Степановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1917 ст.
Сын: Тарабукин Борис Александрович
Мать ребёнка: Тарабукина Елизавета Степановна
Тараклия, Каушанский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край