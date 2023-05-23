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Тарабукин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Тарабукин Николай Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1905 ст.

Сын: Тарабукин Александр Александрович

Мать ребёнка: Тарабукина Елизавета Степановна

Фонд №16И, опись №2, дело №242, стр. 321
Рождение ребёнка
24.05.1906 ст.

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Тарабукина Елизавета Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1917 ст.

Сын: Тарабукин Борис Александрович

Мать ребёнка: Тарабукина Елизавета Степановна

Тараклия, Каушанский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабукина Елизавета Степановна

Смерть
1943
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
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