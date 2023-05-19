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Тарабукин Борис Александрович

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Место рождения

Тараклия, Каушанский район

Дата рождения

16.08.1917 ст.

Дата смерти

10.03.1991 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1917 ст.

Отец: Тарабукин Александр Николаевич

Мать: Тарабукина Елизавета Степановна

Тараклия, Каушанский район
Рождение ребёнка
18.03.1942

Сын: Тарабукин Александр Борисович

Мать ребёнка: Тарабукина Елена Николаевна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.05.1951

Дочь: Лупу Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Тарабукина Елена Николаевна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
06.11.1954

Дочь: Тарабукина Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Тарабукина Елена Николаевна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
17.07.1958

Дочь: Горбуненко Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Тарабукина Елена Николаевна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабукина Елена Николаевна

Смерть
10.03.1991 ст.
Кишинёв, Муниципий Кишинёв