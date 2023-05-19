Тарабукин Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения16.08.1917 ст.
Дата смерти10.03.1991 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1917 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1942
Сын: Тарабукин Александр Борисович
Мать ребёнка: Тарабукина Елена Николаевна
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.05.1951
Дочь: Лупу Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Тарабукина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1954
Дочь: Тарабукина Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Тарабукина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1958
Дочь: Горбуненко Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Тарабукина Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1991 ст.